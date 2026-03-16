Глава РФПИ Дмитриев назвал неизбежным возврат ЕС к российской нефти

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал пост главы МИД Венгрии Петера Сийярто о российской нефти.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что возврата Евросоюза к российской нефти нельзя избежать.

«Это был бы разумный выбор. Сейчас это, вероятно, сложно, но позже станет неизбежным», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети.

Так он прокомментировал пост главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что из-за напряженности с поставками ресурса на фоне эскалации на Ближнем Востоке США приостановили санкции в отношении нефти РФ. Как считает министр, Евросоюзу стоит последовать этому примеру.

Напомним, американские власти временно вывели из-под санкций часть поставок российской нефти. Разрешение распространяется на суда, загруженные до 12 марта, и будет действовать до 11 апреля.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ стран Европы от российских энергоносителей.

