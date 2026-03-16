Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что смог бы лично находиться на территории Украины в условиях затянувшегося вооруженного противостояния. В ходе общения с журналистами в Белом доме американский лидер охарактеризовал текущую ситуацию в стране как крайне тяжелую для гражданского населения.
Трамп акцентировал внимание на парадоксальности того, что люди продолжают оставаться в зоне боевых действий, несмотря на колоссальные риски и разруху.
«Люди живут на Украине. Казалось бы, они не должны там жить, но они живут на Украине. Не знаю, стал бы я так делать. Но они живут на Украине», — отметил глава государства.
Президент США фактически признал, что условия существования на подконтрольных киевскому режиму территориях выходят за рамки привычных представлений о нормальной жизни. Его высказывание прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Вашингтоне о целесообразности дальнейшего участия США в поддержке Киева и необходимости скорейшего мирного урегулирования.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что начало специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года было вынужденным шагом. По словам главы государства, целью Москвы является защита жителей, которые годами подвергались геноциду со стороны киевского руководства. Путин отмечал, что созданные в сфере безопасности риски не оставили России шансов на иную реакцию, сделав военные меры единственным возможным средством защиты национальных интересов.
