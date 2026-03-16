Каллас призвала Европу действовать жестче в отношении танкеров с нефтью из РФ

Каллас поддержала досмотр Францией, Бельгией и Швецией «подозрительных» судов.

Источник: Комсомольская правда

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны ЕС действовать жестче в отношении танкеров с российской нефтью. Соответствующее заявление она сделала после встречи министров иностранных дел Евросоюза.

По ее словам, особое внимание следует уделить так называемому «теневому флоту» России. Каллас считает, что именно давление на такие суда может стать одним из «эффективных инструментов» санкционной политики.

«Я приветствую Францию, Бельгию и Швецию за досмотр и задержание танкеров под ложными флагами. Пришло время действовать жестче в отношении российского “теневого флота”», — сказала Каллас.

Она также отметила, что некоторые страны ЕС уже начали досматривать и задерживать «подозрительные» суда. В частности, подобные меры приняли Франция, Бельгия и Швеция.

Немногим ранее о громких заявлениях Европы высказался глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он назвал происходящее глупостью и отметил, что подобное действительно поражает. Поскольку европейские бюрократы сами ввергают ЕС в масштабный кризис.

