Бургхарт: власти утаили часть документов по делу Мандельсона и Эпштейна

В файлах по делу бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона, который был связан со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, не достает десятков документов, заявил депутат от партии консерваторов Алекс Бургхарт.
«Очень, очень многих документов не хватает. Я подробно изложил это в письме (премьер-министру Киру Стармеру. — Прим. ред.)», — сказал он, выступая в парламенте.
В частности, в обнародованных документах нет реакции премьера на полученные рекомендации относительно Мандельсона, что является нарушением протокола, сказал Бургхарт. Он также обратил снимание, что в файлах нет стенограмм совещаний, где обсуждалось назначение Мандельсона послом в США. Бургхарт также обвинил Стармера в том, что он ввел парламент в заблуждение, когда утверждал, что при назначении были соблюдены все необходимые процедуры.
Главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс, отвечая Бургхарту, заявил, что все документы будут опубликованы «в свое время», подчеркнул, что пока выпущен только первый транш.
Напомним, 11 марта кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, из которых следует, что британские власти знали о связях Мандельсона с Эпштейном еще до назначения его послом в США в 2024 году. При этом Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения, но Мандельсона был назначен на этот пост «в странной спешке», говорится в документах. Журналисты обнаружили в файлах по делу Эпштейна его фотографию с бывшим принцем Эндрю Маунтбаттен-Виндзором и экс-послом Британии в Вашингтоне Питером Мандельсоном.
Ранее сообщалось, что Стармер пытается сохранить пост премьер-министра из-за скандала вокруг 72-летнего Мандельсона.
Напомним, 24 февраля стало известно, что Мандельсон, отправленный под арест по делу о связях с Эпштейном, был выпущен под залог.