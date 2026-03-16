Бургхарт: власти утаили часть документов по делу Мандельсона и Эпштейна

Напомним, 11 марта кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, из которых следует, что британские власти знали о связях Мандельсона с Эпштейном еще до назначения его послом в США в 2024 году. При этом Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения, но Мандельсона был назначен на этот пост «в странной спешке», говорится в документах. Журналисты обнаружили в файлах по делу Эпштейна его фотографию с бывшим принцем Эндрю Маунтбаттен-Виндзором и экс-послом Британии в Вашингтоне Питером Мандельсоном.