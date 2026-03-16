Тьма над Гаваной: национальная энергосеть Кубы полностью рухнула

На Кубе зафиксировано полное отключение национальной электроэнергетической системы. Государственная компания Unión Eléctrica de Cuba официально подтвердила масштабный сбой, оставивший остров без электричества, и объявила о начале экстренных восстановительных работ. Энергетический коллапс происходит на фоне резкого усиления санкционного давления со стороны Вашингтона.
«Произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Начинают применяться протоколы по восстановлению», — сообщает компания в соцсети X.
Ситуация обострилась после того, как 29 января президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий пошлины на поставки нефти на остров. Одновременно с этим в Соединенных Штатах было объявлено чрезвычайное положение в связи с предполагаемой угрозой нацбезопасности со стороны Гаваны. Кубинское руководство характеризует действия Белого дома как энергетическую блокаду, цель которой — сделать жизнь населения невыносимой и разрушить экономику страны.
Ранее газета Financial Times сообщала, что аналогичный полный блэкаут на Кубе произошел менее двух недель назад из-за аварии на ТЭЦ «Антонио Гитеррас». Накануне кризис в энергетике спровоцировал массовые протесты граждан, в ходе которых было совершено нападение на региональный комитет компартии.
В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в защите суверенитета и права на собственный путь развития.