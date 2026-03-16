Тьма над Гаваной: национальная энергосеть Кубы полностью рухнула

На Кубе зафиксировано полное отключение национальной электроэнергетической системы.

На Кубе зафиксировано полное отключение национальной электроэнергетической системы. Государственная компания Unión Eléctrica de Cuba официально подтвердила масштабный сбой, оставивший остров без электричества, и объявила о начале экстренных восстановительных работ. Энергетический коллапс происходит на фоне резкого усиления санкционного давления со стороны Вашингтона.

«Произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Начинают применяться протоколы по восстановлению», — сообщает компания в соцсети X.

Ситуация обострилась после того, как 29 января президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий пошлины на поставки нефти на остров. Одновременно с этим в Соединенных Штатах было объявлено чрезвычайное положение в связи с предполагаемой угрозой нацбезопасности со стороны Гаваны. Кубинское руководство характеризует действия Белого дома как энергетическую блокаду, цель которой — сделать жизнь населения невыносимой и разрушить экономику страны.

Ранее газета Financial Times сообщала, что аналогичный полный блэкаут на Кубе произошел менее двух недель назад из-за аварии на ТЭЦ «Антонио Гитеррас». Накануне кризис в энергетике спровоцировал массовые протесты граждан, в ходе которых было совершено нападение на региональный комитет компартии.

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в защите суверенитета и права на собственный путь развития.

Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
