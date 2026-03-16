Дмитриев сказал, как следует трактовать реплику Трампа о «далекой» Украине

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал слова президента США Дональда трампа, заявившего, что Соединенные штаты не имеют необходимости работать с Европой по Украине.
Дмитриев заявил в Twitter, что Трамп, по сути, сказал, что Украина не имеет стратегического значения для США.
Трамп говорил, что Байден помогал Украине, потому что его «обвели вокруг пальца». Он сказал, что Украину от США отделяют «тысячи миль и огромный океан».
Одним из поводов для реплики Трампа стало нежелание многих европейских стран проводить морские операции в Персидском заливе.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.