МИД Ирана: США и Израиль хотели обесточить Тегеран ударами по подстанциям

В МИД Ирана сообщили об ударах США и Израиля по электроподстанциям Тегерана.

Источник: Аргументы и факты

США и Израиль ударили по электроподстанциям Тегерана, которые при выходе из эксплуатаии могут полностью обесточить город, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он сообщил, что удары нанесли 16 марта.

«Целью этих атак стали электрические подстанции — те самые, которые, если выйдут из эксплуатации, могут обесточить целый город», — написал Эсмаил Багаи в соцсети.

По словам представителя МИД, специалистам удалось восстановить электроснабжение Тегерана менее чем за два часа.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции заявили об ударах по объектам США в ОАЭ и Бахрейне.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше