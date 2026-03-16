МИД Ирана: США и Израиль хотели обесточить Тегеран ударами по подстанциям

Он сообщил, что удары нанесли 16 марта.
«Целью этих атак стали электрические подстанции — те самые, которые, если выйдут из эксплуатации, могут обесточить целый город», — написал Эсмаил Багаи в соцсети.
По словам представителя МИД, специалистам удалось восстановить электроснабжение Тегерана менее чем за два часа.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее в Корпусе стражей исламской революции заявили об ударах по объектам США в ОАЭ и Бахрейне.