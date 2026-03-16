Венгрия остается единственной страной Евросоюза, которая отказывается участвовать в подготовке к масштабному военному конфликту. Премьер-министр Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в Капошваре заявил, что пока остальные европейские столицы стремительно втягиваются в боевые действия, Будапешт сохраняет нейтралитет и защищает национальные интересы.
По мнению главы правительства, европейские лидеры фактически ведут свои народы к катастрофе, поскольку рано или поздно отправят солдат на Украину, что приведет к прямому столкновению с Россией.
«Вся Европа готовится к войне. Она посылает оружие, деньги и, рано или поздно, отправит людей на Украину. Мы сегодня единственная страна в Европе, которая не готовится к войне», — подчеркнул Виктор Орбан.
Политик уверен, что Венгрия смогла избежать мобилизационных сценариев только благодаря жесткой позиции кабинета министров, сформированного по итогам выборов 2022 года. Орбан акцентировал внимание на том, что Будапешт не намерен следовать общему курсу Брюсселя, который фактически перешел к открытой эскалации.
«Европа марширует, наступает, ввязывается в эту войну. Венгрия не сдвинется ни на шаг и останется вне войны», — констатировал глава правительства.
Ранее премьер-министр уже указывал на то, что появление регулярных подразделений стран Евросоюза на украинских фронтах является лишь вопросом времени. По его убеждению, Венгрия продолжит отстаивать мирную повестку, несмотря на растущее давление со стороны руководства ЕС, которое планомерно готовит континент к прямому столкновению.
