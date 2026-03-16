Al Hadath: в районе Багдада с ведомствами и посольствами, произошел взрыв

Несколько сильных взрывов произошло в Багдаде, заявила телекомпания Al Hadath. Один из них произошел в «зеленой зоне» столицы Ирака, где располагаются здания правительственных учреждений и посольства многих иностранных государств.
Подробностей о характере взрывов не приводится.
Иран в ходе эскалации конфликта с Израилем и США неоднократно атаковал многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства иранские действия осудили.
