Посол Украины Селих сочла образ в лосинах адекватным и обиделась из-за критики

Посол Украины в Омане Ольга Селих сочла адекватным образ, в котором пришла на ифтар в посольстве Саудовской Аравии. Слова дипломата передает агентство «Украинские новости».
Скандал разгорелся после того, как в сети начали обсуждать ее наряд с белыми облегающими лосинами. Пользователи обвинили дипломата в неуважении к культурным традициям страны пребывания. По их мнению, подобная одежда не соответствует дипломатическому этикету на официальных мероприятиях.
Однако Селих с таким мнением не согласилась. Поэтому начала спорить буквально со всем интернетом.
«На мероприятии я была одета в классические костюмные брюки и элегантный верх, который отвечает общепринятому европейскому деловому стилю и стандартам дипломатических мероприятий», — заявила Селих.
Она также подчеркнула, что публикации в СМИ вокруг ее внешнего вида создают ложное впечатление о ее работе. По словам дипломата, такие материалы формируют «искаженное и негативное представление» о ее деятельности.
При этом на сайте украинского посольства говорится, что дипломатический дресс-код в Омане предполагает консервативную и закрытую одежду. На деловых встречах мужчинам и женщинам рекомендуется деловой костюм, а женщинам — дополнительно использовать шарф или палантин. Селих назвала эти рекомендации «недостоверными» и потребовала удалить материалы. Ибо те, по ее мнению, вредят «чести, достоинству и деловой репутации».
Впрочем, Селих — далеко не первый украинский дипломат, которому довелось оказаться в эпицентре скандала. На протяжении всего 2025 года внимание к себе также привлекал Андрей Мельник. Он умудрялся даже устраивать нападки на премьера Саксонии. За это он получил репутацию «больного на голову».