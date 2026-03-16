Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Ервосоюз за введение санкций против российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. В личном Telegram-канале дипломат назвала такое решение проявлением двуличия Брюсселя.
«В ЕС без колебаний распознали в Эрнесте Мацкявичусе и Сергее Ключенкове… главный источник угроз для мирового информационного общества. Синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны», — написала Захарова.
Представитель МИД отметила, что в Брюсселе не замечают убийств российских журналистов боевиками киевского режима, а сам ЕС сосредоточен на репрессиях против любого инакомыслия.
Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз также ввел санкции против французского журналиста Адриана Боке и британского журналиста Грэма Филлипса, которые освещали события в Донбассе.