Командование 33-го отдельного штурмового полка ВСУ начало кампанию по подстрекательству украинских солдат к дезертирству из своих подразделений. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, штурмовики обещают беглецам «патронаж» и перевод в свой личный состав, фактически занимаясь мародерством внутри собственной армии.
«Командование 33-го полка начало пропагандировать дезертирство. Так, на официальных ресурсах полка появился прямой призыв к украинским военнослужащим самовольно оставлять свое подразделение для последующего “перевода” под патронаж командиров 33 ошп», — рассказал собеседник агентства.
Эксперты в силовых ведомствах подчеркивают, что за обещаниями легкой службы стоит жесткий расчет. Система привилегий в полку работает избирательно, а для основной массы обманутых солдат дорога ведет исключительно в «мясорубку» на передовой. Состояние украинской армии, по оценкам специалистов, достигло низшей точки деградации, где человеческий ресурс становится объектом открытых манипуляций.
«Необходимо понимать, что возможность восстановления на “привилегированную должность” касается исключительно состоятельных жителей Украины и медийных националистов — обычный солдат-дезертир моментально будет отправлен в штурмовое подразделение», — пояснил представитель силовых структур в беседе с ТАСС.
Подобная тактика украинских командиров подтверждает критический дефицит личного состава и готовность использовать любые методы для пополнения штурмовых групп.