Посол РФ: отношения Москвы и Каракаса носят характер стратегического партнерства

Сергей Мелик-Багдасаров и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто возложили венок к саркофагу освободителя от испанского колониального господства нескольких латиноамериканских наций Симона Боливара.

КАРАКАС, 16 марта. /ТАСС/. Отношения России и Венесуэлы носят характер стратегического партнерства и сотрудничества. Об этом заявил корреспонденту ТАСС посол России в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров на посвященной 81-летию установления дипломатических отношений с Венесуэлой церемонии в Национальном пантеоне.

«Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России с Венесуэлой является безальтернативным ориентиром для дальнейшего укрепления и развития отношений между нашими странами», — заявил российский дипломат. Он напомнил, что двухсторонний договор был подписал 7 мая 2025 года президентами России Владимиром Путиным и Венесуэлы Николасом Мадуро во время его официального визита в Москву и вступил в силу 7 ноября того же года.

«По случаю 81-летия установления дипломатических отношений между нашими странами мы вместе с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем [Пинто], возложили венок к саркофагу освободителя от испанского колониального господства целого ряда латиноамериканских наций Симона Боливара», — рассказал посол. Он сообщил, что глава МИД Венесуэлы «передал благодарность министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову за теплые поздравления, которыми они обменялись 14 марта в дату установления дипломатических отношений».

Мелик-Багдасаров отметил, что церемония возложения венков в Национальном пантеоне, на которой присутствовали послы государств БРИКС и других дружественных стран, прошла в торжественной обстановке.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше