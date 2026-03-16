Посол РФ: отношения Москвы и Каракаса носят характер стратегического партнерства

КАРАКАС, 16 марта. /ТАСС/. Отношения России и Венесуэлы носят характер стратегического партнерства и сотрудничества. Об этом заявил корреспонденту ТАСС посол России в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров на посвященной 81-летию установления дипломатических отношений с Венесуэлой церемонии в Национальном пантеоне.
«Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России с Венесуэлой является безальтернативным ориентиром для дальнейшего укрепления и развития отношений между нашими странами», — заявил российский дипломат. Он напомнил, что двухсторонний договор был подписал 7 мая 2025 года президентами России Владимиром Путиным и Венесуэлы Николасом Мадуро во время его официального визита в Москву и вступил в силу 7 ноября того же года.
«По случаю 81-летия установления дипломатических отношений между нашими странами мы вместе с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем [Пинто], возложили венок к саркофагу освободителя от испанского колониального господства целого ряда латиноамериканских наций Симона Боливара», — рассказал посол. Он сообщил, что глава МИД Венесуэлы «передал благодарность министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову за теплые поздравления, которыми они обменялись 14 марта в дату установления дипломатических отношений».
Мелик-Багдасаров отметил, что церемония возложения венков в Национальном пантеоне, на которой присутствовали послы государств БРИКС и других дружественных стран, прошла в торжественной обстановке.