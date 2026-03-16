Глава МИД Венесуэлы: Каракас и Москва выступают за многополярный мир

Иван Хиль Пинто назвал боливарианскую республику и Россию братскими странами.

КАРАКАС, 16 марта. /ТАСС/. Венесуэла и Россия как братские страны и стратегические партнеры выступают за построение многополярного мира. Об этом корреспонденту ТАСС заявил министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль Пинто.

«Россия и Венесуэла — братские страны, стратегические партнеры, партнеры в соблюдении Устава ООН, а также в Группе друзей в защиту Устава ООН, выступают за построение многополярного, многоцентричного мира», — указал министр на церемонии в Национальном пантеоне, посвященной 81-летию установления дипломатических отношений с Россией.

14 марта 1945 года, перед окончанием Второй мировой войны, были установлены дипломатически отношения Венесуэлы с Советским Союзом, отметил Хиль. «Сегодня, через 80 лет сложился миропорядок полный вызовов, которые могут быть разрешены посредством сотрудничества, соблюдения Устава ООН и дружбы между народами», — подчеркнул глава МИД.

В торжественной церемонии в Национальном пантеоне, посвященной посвященной 81-летию установления дипломатических отношений России с боливарианской республикой, венки к саркофагу героя национально-освободительной борьбы с испанским колониальным господством Симона Боливара возложили посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Питно.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше