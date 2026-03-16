Дмитриев: Трамп не считает Украину стратегически важной для США

Специальный представитель президента России по инвестиционному сотрудничеству с иностранными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что американский президент Дональд Трамп не считает Украину стратегически ценной для Вашингтона.
«По сути, президент Трамп заявляет, что Украина не является стратегически важной для США», — отметил Дмитриев.
Ранее Трамп назвал главу киевского режима Владимира Зеленского главным препятствием на пути к миру, призвав его «взяться за дело и заключить сделку». По словам Трампа, украинская сторона до сих пор не демонстрирует готовности к переговорам на должном уровне.
Кроме того, глава Белого дома заявлял, что с президентом России Владимиром Путиным проще договориться об урегулировании конфликта на Украине, чем с Зеленским.
