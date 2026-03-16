Дмитриев: Трамп не считает Украину стратегически важной для США

Американский лидер дал понять, что Украина не имеет стратегической ценности для Вашингтона, заявил Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель президента России по инвестиционному сотрудничеству с иностранными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что американский президент Дональд Трамп не считает Украину стратегически ценной для Вашингтона.

В своём комментарии в соцсети X* Дмитриев сослался на недавние высказывания Трампа, который подчеркнул, что Соединенные Штаты не обязаны работать с ЕС по Украине, так как конфликт происходит «за тысячи миль от США».

«По сути, президент Трамп заявляет, что Украина не является стратегически важной для США», — отметил Дмитриев.

Ранее Трамп назвал главу киевского режима Владимира Зеленского главным препятствием на пути к миру, призвав его «взяться за дело и заключить сделку». По словам Трампа, украинская сторона до сих пор не демонстрирует готовности к переговорам на должном уровне.

Кроме того, глава Белого дома заявлял, что с президентом России Владимиром Путиным проще договориться об урегулировании конфликта на Украине, чем с Зеленским.

* социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

