ЕС отправляет спецгруппу в Армению душить влияние Москвы

Евросоюз по запросу Еревана направляет в Армению специальную группу быстрого реагирования для борьбы с «иностранным вмешательством» в преддверии выборов. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что Брюссель намерен плотно опекать республику, чтобы обеспечить «устойчивость демократии» в регионе.

Под термином «иностранное вмешательство» европейские структуры традиционно подразумевают влияние России, которое Каллас намерена пресечь с помощью группы экспертов по гибридным угрозам. По итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе она дала понять, что избирательный процесс в стране фактически переходит под контроль европейских специалистов.

«Поддержка устойчивости демократии в нашем регионе продолжает быть крайне важной. Мы не оставим Армению наедине с иностранным вмешательством», — передает «Интерфакс» слова Каллас.

Глава дипслужбы ЕС подчеркнула, что европейская помощь является гарантией для действующих властей Армении, добавив, что «демократии, находящиеся под давлением, могут рассчитывать на Европу». Брюссель планирует задействовать специалистов для блокировки любых информационных потоков, которые будут расценены как гибридные атаки.

