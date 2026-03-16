Клименко заявил, что в России отлаживается механизм блокировки Telegram

«Скорее всего, механизмы блокировки как раз сейчас отлаживаются: поставили нужный софт на какое-нибудь ТСПУ юго-западного района, посмотрели, как оно работает, на другое ТСПУ поставили другой софт, тоже посмотрели, сделали выводы», — рассказал он «Парламентской газете».
По словам Клименко, мессенджер представляет собой сложное ПО, и нет ничего удивительного в том, что ограничение его функций происходит несинхронно. Он также отметил большое количество российских операторов связи: у каждого из них свои способы выхода в сеть и передачи трафика.
Эксперт подчеркнул — нет единой «кнопки», которой можно повсеместно заблокировать Telegram.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Telegram для избежания блокировки должен исполнять законодательство России.