Клименко заявил, что в России отлаживается механизм блокировки Telegram

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что в России отлаживается механизм блокировки Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«Скорее всего, механизмы блокировки как раз сейчас отлаживаются: поставили нужный софт на какое-нибудь ТСПУ юго-западного района, посмотрели, как оно работает, на другое ТСПУ поставили другой софт, тоже посмотрели, сделали выводы», — рассказал он «Парламентской газете».

По словам Клименко, мессенджер представляет собой сложное ПО, и нет ничего удивительного в том, что ограничение его функций происходит несинхронно. Он также отметил большое количество российских операторов связи: у каждого из них свои способы выхода в сеть и передачи трафика.

Эксперт подчеркнул — нет единой «кнопки», которой можно повсеместно заблокировать Telegram.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Telegram для избежания блокировки должен исполнять законодательство России.

