Посол Украины в Омане попыталась оправдаться из-за лосин на ифтаре

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Султанате Оман Ольга Селих заявила, что ее наряд, в котором она посетила ифтар (вечерний прием пищи у мусульман в Рамадан) в посольстве Саудовской Аравии, отвечает европейскому деловому стилю.
«На мероприятии я была одета в классические костюмные брюки и элегантный верх, который отвечает общепринятому европейскому деловому стилю и стандартам дипломатических мероприятий», — приводят ее слова украинские СМИ.
При этом на фото, которые опубликованы в соцсетях, на Селих надеты белые облегающие лосины. Такой наряд вызвал возмущение пользователей.
Посол Украины ответила им, что ее образ соответствовал ситуации, а критика в СМИ «формируют искаженное и негативное представление о ее деятельности».
При этом на сайте украинского посольства говорится, что дипломатический дресс-код в Омане предполагает закрытую и консервативную одежду — на деловых встречах и мужчины, и женщины обязаны надевать костюмы, последним рекомендовано накинуть легкий шарф или палантин.
Ранее религиовед Роман Лункин заявил aif.ru, что черная одежда в милитаристском стиле, в которой глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл на интронизацию Папы Римского Льва XIV, стала грубейшим нарушением дресс-кода.