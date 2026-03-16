Эксперт Камкин заявил о проблемах у фон Дер Ляйен из-за Орбана и Санчеза

Эксперт Александр Камкин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его испанский коллега Педро Санчес выступают против милитаризации ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с проблемами из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его испанского коллеги Педро Санчеса, которые представляют противоположные политические фланги в Европарламенте. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин.

Он отметил, что фон дер Ляйен испытывает давление как справа, так и слева. По словам эксперта, испанский премьер долгое время был союзником главы ЕК, однако его антиизраильская и антимилитаристская позиции последних месяцев расходятся с политической линией Брюсселя.

Камкин подчеркнул, что Санчес и Орбан выступают против жесткой милитаризации, в то время как Польша стремится наращивать военную мощь, а Австрия с неохотой выполняет требования. При этом политолог считает, что до выхода оппозиционных стран из Евросоюза дело не дойдет.

Ранее премьер Польши Дональд Туск сообщил о реальной угрозе выхода Польши из ЕС.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
