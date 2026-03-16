Иран пообещал «горы пепла» в ответ на атаку США на остров Харк

ВС Ирана: нефтяные объекты региона станут «горой пепла», если США атакуют Харк.

ТЕГЕРАН, 16 мар — РИА Новости. Иран предупредил о том, что нефтегазовые объекты Ближнего Востока превратятся в «горы пепла», если США предпримут атаку на объекты иранского острова Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал, заявил официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.

«Если США нападут на объекты острова Харк и его нефтяной терминал, сразу же все нефтегазовые объекты стран, откуда была совершена атака, превратятся в горы пепла», — приводит агентство Fars слова Шекарчи.

В понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных. Командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири в этот же день подчеркнул, что возможная атака Штатов на Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше