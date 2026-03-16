Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число перемещенных лиц в Ливане за две недели эскалации превысило миллион

Большинство ливанцев были вынуждены покинуть свои дома из-за расширения масштабов израильских бомбардировок, такие данные привело министерство по социальным делам республики.

БЕЙРУТ, 16 марта. /ТАСС/. Свыше одного миллиона ливанцев выехали из южных районов страны и с окраин Бейрута за последние две недели по причине военной эскалации. Такие данные привело министерство по социальным делам республики, которое занимается размещением беженцев.

«Число перемещенных лиц в Ливане возросло до 1 049 328 человек, из которых 132 742 зарегистрированы в центрах по приему беженцев и размещены в 622 коллективных убежищах», — говорится в заявлении ведомства.

В нем указывается, что большинство граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за расширения масштабов израильских бомбардировок. За последние дни полностью обезлюдели семь южных пригородов Бейрута, где авиация уничтожает объекты шиитской организации «Хезболлах».

Командование израильской армии запретило ливанцам возвращаться в районы проживания до особого уведомления.

