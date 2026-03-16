США не видят выгоды в свободе судоходства в Ормузском проливе, заявил Уитакер

«Кто выигрывает от безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив? Это не Соединенные Штаты Америки. И не наши налогоплательщики», — заявил Уитакер.
Ранее президент Дональд Трамп призвал ряд стран прислать корабли для восстановления безопасности в проливе.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовят масштабное давление на своих союзников по НАТО, требуя от них прямого военного участия в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.
