США не видят выгоды в свободе судоходства в Ормузском проливе, заявил Уитакер

Постпред США при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что Соединённые Штаты не получают выгоды от свободы судоходства в Ормузском проливе, подчеркнув, что это не в интересах американских налогоплательщиков.

«Кто выигрывает от безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив? Это не Соединенные Штаты Америки. И не наши налогоплательщики», — заявил Уитакер.

Ранее президент Дональд Трамп призвал ряд стран прислать корабли для восстановления безопасности в проливе.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовят масштабное давление на своих союзников по НАТО, требуя от них прямого военного участия в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

