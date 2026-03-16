Чехия предложит Словакии реверс нефти для диверсификации источников сырья

Такой подход связан с продолжающимся конфликтом на Украине, отметил чешский министр иностранных дел Петр Мацинка.

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Чехия готова предложить Словакии реверсные поставки нефти для диверсификации источников получения сырья. Об этом сообщил журналистам чешский министр иностранных дел Петр Мацинка по итогам заседания глав МИД государств — членов Евросоюза.

«Чехия готова предложить Словакии реверсные поставки нефти, чтобы помочь ей, чтобы мы (страны ЕС — прим. ТАСС) не должны были оказываться в ситуации какого-то давления [со словацкой стороны], когда будем рассматривать российское сырье [для использования в нуждах европейского государства]», — отметил министр.

Такой подход Чехии, по его словам, связан с продолжающимся конфликтом на Украине.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше