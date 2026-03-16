Итальянский фигурист Мемола считает Мишина лучшим тренером в истории

Итальянский фигурист Николай Мемола назвал лучшего тренера в истории фигурного катания.

Итальянский фигурист Николай Мемола назвал лучшего тренера в истории фигурного катания.

«Я очень уважаю Этери Георгиевну и её достижения, но Мишин с другой планеты. Он уже столько лет работает на самом высоком уровне, что я не могу представить, как кто-то может с ним соперничать», — приводит его слова Sport24.

Он отметил, что Тутберидзе находится в топе со времён Олимпиады в Сочи, а это даже не половина от того периода, что проработал Мишин.

Мишин за спортивную карьеру становился победителем и призёром чемпионатов СССР, мира и Европы.

В качестве тренера Мишин воспитал Евгения Семененко, Михаила Коляду, Елизавету Туктамышеву, Евгения Плющенко и других.

Ранее Мишин порадовался примирению Ягудина и Плющенко на своём юбилее.