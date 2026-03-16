Глава Департамента культуры Москвы: в этом году на Московскую неделю моды поступило более 1000 заявок

Глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин заявил, что в этом году на Московскую неделю моды поступило более 1 тыс. заявок.
«Поступила 1 тыс. заявок. Даже более тысячи. 67 регионов. Она (неделя моды. — RT), действительно, уже стала не просто московской, она стала общероссийским событием в индустрии», — подчеркнул он.
По его словам, это индустриальное мероприятие, позволяющее профильному бизнесу (дизайн, лёгкая и текстильная промышленность) находить ориентиры.
Фурсин отметил, что программа этого года включает в себя несколько десятков показов, в том числе иностранных дизайнеров.