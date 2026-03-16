Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Департамента культуры Москвы: в этом году на Московскую неделю моды поступило более 1000 заявок

Глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин заявил, что в этом году на Московскую неделю моды поступило более 1 тыс. заявок.

Глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин заявил, что в этом году на Московскую неделю моды поступило более 1 тыс. заявок.

«Поступила 1 тыс. заявок. Даже более тысячи. 67 регионов. Она (неделя моды. — RT), действительно, уже стала не просто московской, она стала общероссийским событием в индустрии», — подчеркнул он.

По его словам, это индустриальное мероприятие, позволяющее профильному бизнесу (дизайн, лёгкая и текстильная промышленность) находить ориентиры.

Фурсин отметил, что программа этого года включает в себя несколько десятков показов, в том числе иностранных дизайнеров.