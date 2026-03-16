Артист Марийского ТЮЗа Мамаев, пропавший в Москве, нашелся

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Народный артист Республики Марий Эл, актер Марийского ТЮЗа Сергей Мамаев нашелся после того, как пропал в Москве, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости его жена, заслуженная артистка Республики Марий Эл Анджела Мамаева.
«Все нормально. Нашелся», — сказала собеседница агентства.
Других подробностей супруга артиста не раскрыла.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Мамаев приехал в Москву с труппой Марийского ТЮЗа с постановкой «Мертвые души». Артист якобы пришел в нетрезвом состоянии на спектакль, а после пропал. К поискам подключили сотрудников полиции.