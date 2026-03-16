Иран не просил перемирия и не обращался за переговорами к США, заявил посол

«Насколько мне известно, и вопреки ложным заявлениям президента (США Дональда) Трампа, мы не добивались прекращения огня и не запрашивали переговоров. В настоящий момент нашим главным приоритетом является защита нашей страны и нашего народа от агрессоров», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт с Ираном, Тегеран хочет заключить сделку со Штатами и ведет обсуждения с американской стороной.
