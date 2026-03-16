Орбан предупредил, что Европа готовится к войне и отправке войск на Украину

Европейские страны готовятся к войне и могут в будущем направить войска на Украину. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Капошваре.
По его словам, Европа уже оказывает Киеву военную и финансовую помощь и в дальнейшем может отправить на Украину людей.
«Вся Европа готовится к войне. Она посылает оружие, деньги и рано или поздно отправит людей на Украину», — сказал премьер.
Орбан также заявил, что Венгрия смогла остаться в стороне от происходящего. Он отметил, что страна не намерена участвовать в украинском конфликте и подчеркнул, что Будапешт не собирается следовать курсу европейских государств.
Кроме того, венгерский премьер заявил, что Европа, по его словам, «марширует и наступает» в украинский конфликт, тогда как Венгрия не собирается действовать подобным образом.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Франция передаст Киеву новую систему ПРО, которую планируется протестировать как возможную альтернативу американским комплексам Patriot. Позднее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине SAMP/T.