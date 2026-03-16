В Польше заявили о росте пророссийских настроений

ВАРШАВА, 16 мар — РИА Новости. Пророссийских настроений в Польше становится все больше, заявил глава Службы военной контрразведки республики генерал Ярослав Стружик газете Rzeczpospolita.

Источник: © РИА Новости

«Пророссийское поведение в обществе распространяется. Это предмет нашей озабоченности, наблюдения, оперативной и разведывательной деятельности. Число таких лиц, особенно в растущей армии, которая уже насчитывает более 200 тысяч человек, может увеличиваться. Мы внимательно следим за многими случаями», — сказал он.

При этом генерал указал, что «среди тех, кто совершает акты диверсий против критической инфраструктуры Польши, чуть менее 50% — граждане Украины, несколько десятков процентов — белорусы, но целых 20% — поляки».

Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.