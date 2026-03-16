Трамп заявил, что один из его предшественников поддержал операцию против Ирана

Американский лидер отказался называть имя этого бывшего главы государства.

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп заявил, что один из его предшественников сигнализировал ему о поддержке американо-израильской военной операции против Ирана.

«Я беседовал с одним бывшим президентом [США]. Он заявил: “Как бы мне хотелось, чтобы это сделал я”. Но они этого не сделали. Это делаю я», — сказал нынешний американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп отказался назвать имя этого бывшего главы государства. «Это было бы плохо для его карьеры. Хотя у него [теперь] нет карьеры», — пояснил президент.

США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

