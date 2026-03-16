Постпред Ирана при ООН: республика не пыталась установить контакт с США

Али Бахрейни допустил, что заявления об обратном указывают на то, что военные действия против страны идут не так, как рассчитывали Соединенные Штаты.

ЖЕНЕВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Ирана не предпринимали никаких попыток установить контакт с Вашингтоном с начала агрессии США, несмотря на утверждения американской стороны об обратном. Об этом ТАСС заявил постоянный представитель исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни.

Ранее американский президент Дональд Трамп утверждал, что Тегеран очень хочет заключить сделку, однако условия кажутся Вашингтону недостаточно привлекательными. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в свою очередь заявил, что Тегеран никогда не обращался к Вашингтону с предложением начать переговоры и не стремится добиваться прекращения огня, будучи готовым защищать себя столько, сколько потребуется.

По словам Бахрейни, об истинных намерениях подобных высказываний американского лидера «трудно судить». «Как заявляли наши официальные лица, с нашей стороны не было никаких попыток установить контакт с Соединенными Штатами», — подчеркнул дипломат.

Он также допустил, что подобная реакция Трампа указывает на то, что военные действия против Ирана идут не так, как рассчитывали Соединенные Штаты.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше