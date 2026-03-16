В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога, слышны взрывы

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар — РИА Новости. Воздушная тревога прозвучала второй раз за час в понедельник вечером в Тель-Авиве после того, как армия Израиля сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана, в небе над городом видна работа ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.