ЕС направит в Армению группу для борьбы с вмешательством в выборы

ЕС направит в Армению специалистов для борьбы с вмешательством в выборы.

Источник: © РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. ЕС направит в Армению группу быстрого реагирования для противодействия угрозам в преддверии выборов в стране, заявила глава Евродипломатии Кая Каллас.

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.

«По запросу Армении ЕС направит гибридную группу быстрого реагирования для противодействия угрозам в преддверии выборов в стране. Поддержка демократической устойчивости в нашем соседстве остается важнейшей задачей. Мы не оставим Армению одну. Демократии под давлением могут рассчитывать на Европу», — сказала она на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС.

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.

Как заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров, возможное вступление Армении в ЕС невозможно с сохранением ее членства в ЕАЭС, выбор сделать должен будет армянский народ,

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше