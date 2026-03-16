Посол Ирана заявил, что Тегеран не обращался к США с предложением переговоров

«Насколько мне известно, и вопреки ложным заявлениям президента Трампа, мы не добивались прекращения огня и не запрашивали переговоров», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, сейчас приоритетом для Тегерана является защита страны и народа от агрессоров.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о желании Ирана пойти на сделку с США.
Также Трамп признался, что в США не в курсе, кто стоит во главе Ирана.
