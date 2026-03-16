В Севастополе прикованная к кровати с 2024 года добивается квоты на операцию

В Севастополе прикованная к кровати пенсионерка с инвалидностью не может добиться квоты на операцию. Она уже десять месяцев лежит в больнице.
68-летней Людмиле Дубинской должны были заменить эндопротезы тазобедренных суставов ещё в августе прошлого года. Ближайшая предложенная ей дата операции — январь 2027 года, выяснил RT.
Инвалидом женщина стала ещё в 1999-м в результате теракта в Волгодонске. С годами проблемы со здоровьем усугубились, потребовалось протезирование.
Травма при транспортировке после предыдущей операции привела к тому, что одна нога стала короче на 8 см. Из-за этого женщина оказалась полностью обездвижена. С каждым месяцем ожидания её состояние ухудшается, Людмила боится просто не дождаться положенной ей квоты.
Следственный комитет завёл уголовное дело о халатности. В местном Депздраве сообщили RT, что документы Людмилы Дубинской направили в несколько медицинских центров — в Санкт-Петербурге, Кургане, Калининграде, Ростове, Москве и Чувашии. В настоящий момент откликнулся только Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова, но госпитализации туда женщине придётся ждать ещё десять месяцев, теряя здоровье.
RT продолжит следить за ситуацией.
