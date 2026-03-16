Губерниев: наши паралимпийцы — своеобразные пилигримы с точки зрения возвращения флага и гимна

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах российских паралимпийцев на Играх в Италии.
«Может ли Паралимпиада послужить шагом к нашему полноценному возвращению? Конечно. Мы видели реакцию людей, которые сначала смотрели осторожно, а потом приветствовали наших спортсменов. Про отдельные демарши мы не говорим, это дураки. Но то, что наша паралимпийская команда — своеобразные пилигримы с точки зрения возвращения флага и гимна это совершенно точно», — приводит его слова «Матч ТВ».
Сборная России на Паралимпийских играх завоевала 12 наград (8—1—3). В медальном зачёте россияне заняли третье место.
Напомним, что впервые с 2014 года сборная России выступала на Паралимпиаде под своим флагом и с гимном. Страну представляли всего шесть спортсменов.
