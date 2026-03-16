В Иране назвали условия для открытия Ормузского пролива

Иранское агентство Tasnim сообщает, что открытие Ормузского пролива должно сопровождаться стратегическими уступками со стороны США.

Речь идёт не просто о прекращении огня, а о комплексе мер: снятии санкций, возврате замороженных активов, выводе американских баз и переходе на торговлю не в долларах. Конечная цель Тегерана — создание нового порядка на Ближнем Востоке и нейтрализация экономического давления США через региональное сотрудничество.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее постпред США при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что Соединённые Штаты не получают выгоды от свободы судоходства в Ормузском проливе, подчеркнув, что это не в интересах американских налогоплательщиков.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше