В Иране назвали условия для открытия Ормузского пролива

Иранское агентство Tasnim сообщает, что открытие Ормузского пролива должно сопровождаться стратегическими уступками со стороны США.
Речь идёт не просто о прекращении огня, а о комплексе мер: снятии санкций, возврате замороженных активов, выводе американских баз и переходе на торговлю не в долларах. Конечная цель Тегерана — создание нового порядка на Ближнем Востоке и нейтрализация экономического давления США через региональное сотрудничество.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее постпред США при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что Соединённые Штаты не получают выгоды от свободы судоходства в Ормузском проливе, подчеркнув, что это не в интересах американских налогоплательщиков.
