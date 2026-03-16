В Иране назвали условия для открытия Ормузского пролива

Речь идёт не просто о прекращении огня, а о комплексе мер: снятии санкций, возврате замороженных активов, выводе американских баз и переходе на торговлю не в долларах. Конечная цель Тегерана — создание нового порядка на Ближнем Востоке и нейтрализация экономического давления США через региональное сотрудничество.