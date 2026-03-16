Ограниченно годным по части категорий могут запретить контракт при мобилизации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ предложило расширить список психических расстройств и расстройств поведения, при которых признанный ограниченно годным к военной службе гражданин не может быть принят на военную службу по контракту при мобилизации. Приказ министра обороны Андрея Белоусова размещен на портале нормативных правовых актов.
Так, в список расстройств вошли органическое кататоническое, бредовое, тревожное, диссоциативное расстройства, а также психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. «Фобические и тревожные расстройства, другие тревожные расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, диссоциативные (конверсионные) расстройства», — указывается в документе.
Кроме того, в перечне расстройств представлены шизофрения, хронические бредовые расстройства, расстройства психологического (психического) развития, эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте, а также умственная отсталость.
Постановление председателя правительства РФ Михаила Мишустина с расширенным списком наркотических веществ, проверяемых при обследовании на «военную службу по контракту, приравненную службу или в мобилизационный резерв», также было размещено на портале нормативных правовых актов. В перечень основных наркотических веществ и их аналогов были добавлены метамфетамин, синтетические катиноны и бензодиазепины.