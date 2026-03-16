Ограниченно годным по части категорий могут запретить контракт при мобилизации

Постановление председателя правительства РФ Михаила Мишустина с расширенным списком наркотических веществ, проверяемых при обследовании на «военную службу по контракту, приравненную службу или в мобилизационный резерв», также было размещено на портале нормативных правовых актов. В перечень основных наркотических веществ и их аналогов были добавлены метамфетамин, синтетические катиноны и бензодиазепины.