Карни и Стармер заявили, что намерены продолжать оказывать давление на Россию

Канадский и британский премьер-министры Марк Карни и Кир Стармер заявили, что намерены продолжать оказывать давление на Россию.
Об этом уведомила пресс-служба главы канадского правительства по итогам встречи политиков.
«Премьер-министры подтвердили стремление продолжать оказание давления на Россию», — указано в публикации.
Карни и Стармер также уверили, что продолжают твёрдо поддерживать Украину.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, у США нет нужды работать с Европой по Украине.