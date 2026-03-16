Орбан заявил, что готовится к давлению на саммите ЕС из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готовится к давлению из-за Украины на саммите Евросоюза в Брюсселе 19 марта, но не изменит свою позицию, пишет ТАСС.
Как рассказал Виктор Орбан, он разговаривал по телефону с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Министр сообщил ему о результатах заседания Совета по иностранным делам в Брюсселе. На мероприятии Петер Сийярто подвергся угрозам со стороны главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, который потребовал от Венгрии прекратить блокировать решения ЕС в пользу Киева.
Виктор Орбан ожидает, что подобное повторится на саммите Евросоюза 19 марта. По его словам, Брюссель и Киев попытаются сделать так, чтобы все страны ЕС отказались от нефти и газа РФ, финансировали Украину и согласились на ее вступление в объединение. Однако Виктор Орбан подчеркнул, что пока он является премьер-министром, Венгрия этого делать не будет.
Ранее Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не поддержит 20-й пакет санкций ЕС в отношении России. Он потребовал возобновления работы нефтепровода «Дружба».