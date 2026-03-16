Чехия хочет предложить Словакии реверс нефти: вот для чего это нужно

Петр Мацинка: Чехия готова предложить Словакии реверс нефти, чтобы помочь ей.

Источник: Комсомольская правда

Чехия готова предложить Словакии реверсные поставки нефти на фоне продолжающегося украинского конфликта.

«Чехия готова предложить Словакии реверсные поставки нефти, чтобы помочь ей, чтобы мы не должны были оказываться в ситуации какого-то давления когда будем рассматривать российское сырье», — сказал глава МИД Чехии Петр Мацинка. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД государств — членов Евросоюза.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал оказать давление на Зеленского, который препятствует поставкам нефти в Словакию и Венгрию через «Дружбу».

Также Фицо назвал глупым решение Владимира Зеленского остановить транзит нефти через Украину.

Тем временем Еврокомиссия предложила Венгрии и Словакии альтернативный маршрут поставок нефти через Хорватию.

В то же время российский посол в Словакии Сергей Андреев информировал, что РФ готова выполнять обязательства поставок по нефтепроводу «Дружба» в полном объёме, однако Киев блокирует эту возможность.

