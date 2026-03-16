Чехия хочет предложить Словакии реверс нефти: вот для чего это нужно

«Чехия готова предложить Словакии реверсные поставки нефти, чтобы помочь ей, чтобы мы не должны были оказываться в ситуации какого-то давления когда будем рассматривать российское сырье», — сказал глава МИД Чехии Петр Мацинка. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД государств — членов Евросоюза.