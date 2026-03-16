Чехия хочет предложить Словакии реверс нефти: вот для чего это нужно

Чехия готова предложить Словакии реверсные поставки нефти на фоне продолжающегося украинского конфликта.
«Чехия готова предложить Словакии реверсные поставки нефти, чтобы помочь ей, чтобы мы не должны были оказываться в ситуации какого-то давления когда будем рассматривать российское сырье», — сказал глава МИД Чехии Петр Мацинка. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД государств — членов Евросоюза.
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал оказать давление на Зеленского, который препятствует поставкам нефти в Словакию и Венгрию через «Дружбу».
Также Фицо назвал глупым решение Владимира Зеленского остановить транзит нефти через Украину.
Тем временем Еврокомиссия предложила Венгрии и Словакии альтернативный маршрут поставок нефти через Хорватию.
В то же время российский посол в Словакии Сергей Андреев информировал, что РФ готова выполнять обязательства поставок по нефтепроводу «Дружба» в полном объёме, однако Киев блокирует эту возможность.