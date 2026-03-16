СМИ: Аракчи пытался обсудить ближневосточный конфликт с Уиткоффом

По данным издания, именно Аракчи попытался инициировать контакт. При этом американский чиновник заявил, что США не ведут переговоров с Ираном.
Неясно, насколько содержательными были сообщения, однако это первый известный случай прямой связи между сторонами с начала операции США против Ирана.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что открытие Ормузского пролива должно сопровождаться стратегическими уступками со стороны США.
