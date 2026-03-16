Двоеглазова рассказала о сложностях в тренировочном процессе из-за подготовки к ЕГЭ

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что столкнулась со сложностями в тренировочном процессе из-за подготовки к ЕГЭ.

«Тяжело постоянно держать концентрацию. И на тренировках, и приходить домой готовиться. Я понимаю, что это моя обязанность, только я этого хочу. Но иногда, бывает, лезут мысли, что я устала, что что-то болит», — приводит её слова Okko.

Алиса отметила, что ещё пять лет назад она об этом не задумывалась, так как у неё было больше энергии. Но друзья девушки поддерживают её.

В сезоне-2025/26 Двоеглазова завоевала серебро чемпионата России и выиграла золото в финале Гран-при России.

Ранее Двоеглазова предположила, на что потратит миллион за победу в финале Гран-при.