Ирландский триумф: Джесси Бакли получила «Оскар» за роль жены Шекспира

36-летняя Джесси Бакли забрала свою первую статуэтку Американской киноакадемии за главную роль в фильме «Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”. Ирландская актриса, известная по “Чернобылю” и “Дикой Розе”, обошла в том числе Эмму Стоун и Роуз Бирн. Роль жены Шекспира в трагической драме о материнстве и об искусстве оказалась для актрисы важной не только из-за статуэтки. Через неделю после съёмок актриса узнала, что сама ждёт ребёнка. Как начинался творческий путь Джесси Бакли, почему её так полюбили зрители и чем сейчас живёт актриса?
Джесси Бакли в роли жены Шекспира: кратко о фильме «Хамнет».
Ирландская актриса Джесси Бакли получила свою первую статуэтку «Оскар» за главную роль в фильме «Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”. В этой номинации также были представлены Эмма Стоун (“Бугония”), Ренате Реинсве (“Сентиментальная ценность”), Роуз Бирн (“Я бы тебя пнула, если бы могла”) и Кейт Хадсон (“Мелодия их мечты”).
Бакли уже была номинирована на премию в 2022 году за работу в картине «Незнакомая дочь», однако тогда победа ей не досталась. В новой ленте Бакли сыграла Агнес — жену Уильяма Шекспира и мать мальчика Хамнета. По сюжету, после смерти сына героиня остаётся в Стратфорде с детьми. Шекспир уезжает в Лондон, где начинает работу над пьесой, которая впоследствии станет одним из его величайших произведений.
К роли актриса готовилась необычным образом. Она попросила поселить её не в отеле, как остальную съёмочную группу, а в хижине на опушке леса. Бакли также рассказывала о странных снах во время подготовки. Для погружения в эмоциональное состояние персонажей режиссёр картины Хлоя Чжао даже организовала для актёров специальные практики.
Фильм «Хамнет» основан на одноимённом романе Мэгги О’Фаррелл 2020 года. Интересно, что жену Уильяма Шекспира звали Энн Хэтэуэй, но в официальных документах её отец указал имя «Агнес» — именно его использовала автор книги для своей героини.
Кадр из фильма «Хамнет».
Детство и юность Джесси Бакли.
Джесси Бакли родом из Ирландии. Она выросла в семье менеджера отеля и преподавательницы вокала. Родители привили девочке любовь к поэзии и музыке.
Свой актёрский путь Бакли начала уже в 18 лет. Она уехала из Ирландии в Лондон без связей и чёткого плана. Первую известность ей принесло участие в британском телешоу талантов I'd Do Anything, где она заняла второе место. Бакли предложили стать дублёршей победительницы в мюзикле Oliver!, однако она отказалась и выбрала обучение на шекспировском курсе в Королевской академии драматического искусства, решив сосредоточиться на театре.
Именно шекспировские постановки вскоре помогли актрисе заявить о себе. Её первой заметной театральной работой стала роль Миранды в спектакле «Буря» на сцене шекспировского «Глобуса» в 2013 году. Затем она вместе с Джудом Лоу сыграла в постановке «Генрих V». А в 2015-м Бакли присоединилась к театральной труппе Кеннета Браны и исполнила роль Пердиты в спектакле «Зимняя сказка».
Даже став востребованной киноактрисой, Бакли не оставила театр. Она сыграла Джульетту в современной постановке «Ромео и Джульетта». Режиссёр Саймон Годвин готовил спектакль для Королевского национального театра. Но из-за пандемии постановка вышла в формате телевизионной записи.
Любовь актрисы к произведениям Уильяма Шекспира в итоге нашла продолжение и в кино. В 2025 году Бакли сыграла жену драматурга в экранизации романа Мэгги О’Фаррелл — фильме «Хамнет». Эта работа принесла ей несколько крупных наград: «Золотой глобус», BAFTA и «Оскар». Многие критики называют роль Агнес в «Хамнете» одной из самых сильных и важнейших в карьере актрисы.
Кадр из фильма «Думаю, как всё закончить».
В каких фильмах снималась Джесси Бакли.
Джесси Бакли постепенно завоевала внимание зрителей благодаря ролям в исторических и драматических проектах. Одной из первых заметных работ для неё стала роль княжны Марьи Болконской в телевизионной экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». Проект показал, насколько органично актриса выглядит в историческом антураже. Позднее это подтвердили и другие работы: антиколониальная драма «Последний пост» о событиях в Йемене 1960-х годов, сериал «Табу» с Томом Харди, а также экранизация романа Уилки Коллинза «Женщина в белом».
За несколько лет Бакли закрепилась на телевидении, но затем стала гораздо избирательнее в выборе проектов. Среди её следующих работ оказались только два сериала, но оба стали очень популярны. В 2019 году актриса сыграла в мини-сериале «Чернобыль», где исполнила роль Людмилы Игнатенко — жены пожарного, получившего смертельную дозу радиации во время ликвидации аварии на АЭС. А в четвёртом сезоне антологии «Фарго» она воплотила образ эксцентричной и жестокой медсестры-злодейки.
Однако настоящее признание ей принесла музыкальная драма «Дикая Роза», за которую Бакли получила первую номинацию на премию BAFTA.
Многих героинь актрисы объединяет внутренний конфликт — часто это сложные и противоречивые женщины. Так, в фильме «Незнакомая дочь» режиссёра Мэгги Джилленхол она сыграла молодую Леду, разрывающуюся между материнством и собственными амбициями. В драме «Говорят женщины» режиссёра Сары Полли её героиня — одна из женщин закрытой общины, вынужденная принимать трудное решение после пережитого насилия.
Такая склонность к сложным и эмоционально насыщенным ролям проявилась и в других проектах актрисы: в триллере «Род мужской» Алекса Гарленда, в комедии «Злобные маленькие письма», а также в исторической драме «Хамнет». Именно такие многослойные образы и проекты с ярким режиссёрским стилем стали визитной карточкой её карьеры.
Кадр из фильма «Невеста!».
Интересные факты о Джесси Бакли.
1. Музыкальная карьера Джесси Бакли.
Интересно, что значительную часть песен в фильме «Дикая Роза» актриса написала в соавторстве с коллегами по ленте и исполнила сама. Музыка в целом занимает важное место в её карьере. В 2022 году Бакли получила престижную театральную премию Лоуренса Оливье за главную роль в мюзикле «Кабаре». Также она выпустила музыкальный альбом For All Our Days That Tear The Heart вместе с гитаристом Бернардом Батлером.
2. Роман с коллегой.
У актрисы Джесси Бакли не было большого количества публичных романов — она всегда старалась держать свою личную жизнь в тайне. Однако о некоторых её отношениях всё же известно. Самые обсуждаемые — с Джеймсом Нортоном. С этим британским актёром Бакли познакомилась на съёмках сериала «Война и мир». Они начали встречаться примерно в 2015 году. Пара несколько лет появлялась вместе на мероприятиях, но в 2017-м их отношения закончились.
3. Многодетная семья.
Бакли — старшая из пятерых детей: у неё есть три сестры и брат. Родители с детства приучали детей к трудолюбию и прививали им простые жизненные ценности. Будущая актриса училась в католической школе для девочек и активно участвовала в школьных спектаклях, иногда исполняя и мужские роли. В детстве она также освоила несколько музыкальных инструментов — фортепиано, кларнет и арфу.
Личная жизнь актрисы.
В середине 2023 года актриса вышла замуж за бывшего телепродюсера и специалиста в сфере психического здоровья Фредди Соренсена. Пара познакомилась на свидании вслепую, которое организовал их общий знакомый. Сейчас супруги живут в Норфолке, но часто бывают и в Лондоне.
По словам Бакли, работа над фильмом «Хамнет» сильно повлияла на неё лично. Роль Агнес пробудила у актрисы сильное желание самой стать матерью. И это желание вскоре исполнилось. Примерно через неделю после завершения съёмок она узнала о беременности. И в 2025 году у супругов родилась дочь. До сих пор актриса держала имя маленькой дочери в тайне, но во время эмоциональной благодарственной речи Джесси всё же раскрыла, что девочку зовут Айла.