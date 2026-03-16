Ирландский триумф: Джесси Бакли получила «Оскар» за роль жены Шекспира

36-летняя Джесси Бакли забрала свою первую статуэтку Американской киноакадемии за главную роль в фильме «Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”. Ирландская актриса, известная по “Чернобылю” и “Дикой Розе”, обошла в том числе Эмму Стоун и Роуз Бирн. Роль жены Шекспира в трагической драме о материнстве и об искусстве оказалась для актрисы важной не только из-за статуэтки. Через неделю после съёмок актриса узнала, что сама ждёт ребёнка. Как начинался творческий путь Джесси Бакли, почему её так полюбили зрители и чем сейчас живёт актриса?