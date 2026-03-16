Словакия прекратит поставки электричества на Украину с 1 мая 2026 года, сообщили в украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго».
Организация получила соответствующее уведомление от Словацкого системного оператора (SEPS).
«Аварийная помощь из Словакии привлекалась очень редко и в очень ограниченных объёмах. Последний подобный случай был зафиксирован ещё в январе этого года», — сообщается в Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что контактов с венгерской комиссией по нефтепроводу «Дружба» у Украины не будет.
Позднее Европейская комиссия направила Украине официальный запрос, касающийся инспекции «Дружбы».
Российский посол в Словакии Сергей Андреев заявил, что надежды на разблокировку нефтепровода пока нет.