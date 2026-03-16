NYT: США хотят создать с Китаем «Совет по торговле»

Задачей организации будет упорядочивание процессов мониторинга и корректировки коммерческих отношений между странами.

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Власти США начали обсуждение с Китаем создания «Совета по торговле» для упорядочивания процессов мониторинга и корректировки коммерческих отношений между двумя странами. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

По ее сведениям, формирование упомянутой организации является частью подготовки планируемого визита президента США Дональда Трампа в Китай. Американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир, указывает издание, заявил, что этот подход будет призван формализовать и определить, какие типы продукции обе страны могут поставлять друг другу для того, чтобы «сфокусироваться на областях взаимной выгоды». «Мы ожидаем, что лидеры обсудят это при встрече», — добавил он.

Отмечается, что пока остается неясным, будет ли входить в сферу компетенций организации вопрос поставок редкоземельных металлов.

Ранее представитель КНР на торговых переговорах китайской и американской сторон в Париже, заместитель министра коммерции Ли Чэнган заявил, что стороны пришли к предварительному консенсусу в отдельных вопросах двусторонней торговой политики. Переговоры продлятся до 17 марта.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше