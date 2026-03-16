NYT: США хотят создать с Китаем «Совет по торговле»

По ее сведениям, формирование упомянутой организации является частью подготовки планируемого визита президента США Дональда Трампа в Китай. Американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир, указывает издание, заявил, что этот подход будет призван формализовать и определить, какие типы продукции обе страны могут поставлять друг другу для того, чтобы «сфокусироваться на областях взаимной выгоды». «Мы ожидаем, что лидеры обсудят это при встрече», — добавил он.