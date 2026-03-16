С 1 мая Словакия прекратит поставки электроэнергии на Украину

Словакия прекратит поставлять электроэнергию Украине с 1 мая 2026 года. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».
«Получили от словацкого системного оператора, компании SEPS, официальное письмо о одностороннем прекращении Договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Окончательное прекращение договорных условий произойдет с мая этого года», — говорится в сообщении компании.
При этом в «Укрэнерго» подчеркнули, что для украинских потребителей никаких изменений не ожидается.
Там пояснили, что аварийная помощь из Словакии привлекалась крайне редко и в ограниченных объемах, а последний подобный случай был зафиксирован в январе текущего года.
