С 1 мая Словакия прекратит поставки электроэнергии на Украину

Источник: Аргументы и факты

Словакия прекратит поставлять электроэнергию Украине с 1 мая 2026 года. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

«Получили от словацкого системного оператора, компании SEPS, официальное письмо о одностороннем прекращении Договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Окончательное прекращение договорных условий произойдет с мая этого года», — говорится в сообщении компании.

При этом в «Укрэнерго» подчеркнули, что для украинских потребителей никаких изменений не ожидается.

Там пояснили, что аварийная помощь из Словакии привлекалась крайне редко и в ограниченных объемах, а последний подобный случай был зафиксирован в январе текущего года.

Ранее сообщалось, что Украина нарастила импорт электроэнергии из-за ремонтов на АЭС.