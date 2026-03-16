Конфликт в Иране скоро завершится, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов против Ирана скоро завершится.

Источник: AP 2024

«Это произойдет скоро, долго ждать не придется», — сказал Трамп журналистам во время церемонии в Белом доме.

Отвечая на вопрос, могут ли США закончить операцию уже на этой неделе, американский лидер заявил: «Да, конечно». Однако он выразил сомнение, что это произойдет.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше