Иран опроверг сообщения о контактах с США

Иранское агентство Tasnim опровергло сообщения о контактах главы МИД Ирана Аббаса Аракчи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники утверждало, что Аракчи направлял Уиткоффу сообщения о прекращении конфликта.

В Tasnim назвали эту информацию не соответствующей действительности и подчеркнули, что Иран не испытывает доверия к Дональду Трампу.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что открытие Ормузского пролива должно сопровождаться стратегическими уступками со стороны США.

