В посольстве Ирана прокомментировали ситуацию вокруг Ормузского пролива

РИА Новости: посол Ирана заявил, что Ормузский пролив открыт, но не для врагов.

ВЕНА, 16 мар — РИА Новости. Ормузский пролив остается открытым, но не для врагов Ирана и их союзников, заявил РИА Новости посол исламской республики в Вене Асадолла Эшраг Джахроми.

«Ормузский пролив остается открытым, но не для врагов и их союзников», — заявил глава дипмиссии, сославшись на позицию министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Таким образом посол в Вене ответил вопрос о том, рассматривает ли Тегеран возможность полного закрытия Ормузского пролива в случае дальнейшей эскалации и намерена ли исламская республика сохранять свободу судоходства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше